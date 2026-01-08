Em 2025, Rodriguinho fez um gol e deu duas assistências em 28 jogos pelo São PauloPaulo Pinto / São Paulo FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Antigo alvo do Botafogo, Rodriguinho está próximo de reforçar o Red Bull Bragantino. O meia-atacante do São Paulo estava na mira do Glorioso em uma possível troca de jogadores entre os clubes, mas as tratativas não avançaram.
Leia mais: Botafogo renova empréstimo de Matheus Nascimento ao LA Galaxy, dos EUA
Agora, ele tem acordo encaminhado com o Massa Bruta. O vínculo será válido por cinco anos, e os valores da compra ainda não foram revelados. As informações são do site 'ge'.
O Tricolor Paulista tinha interesse em Marlon Freitas, Savarino e Vitinho, mas o Alvinegro não quis selar acordo e a negociação esfriou. Ferraresi e Pablo Maia também passariam a vestir a camisa do clube carioca. 
Leia mais: Empresário relembra como Botafogo superou o Atlético-MG por Igor Jesus
Aos 21 anos, Rodriguinho é cria das categorias de base do São Paulo. Em 2025, fez um gol e deu duas assistências em 28 jogos, sendo 13 como titular.