Na última temporada, o atacante fez seis gols e deu três assistências em 28 jogos pelo clube norte-americano, sendo 16 como titular. Ele tem contrato com o Glorioso até dezembro.
Cria das categorias de base do Alvinegro, o centroavante surgiu como grande destaque do sub-15, subiu para o sub-17 e foi testado no time principal no caótico ano de 2020, que culminou no rebaixamento. No entanto, não conseguiu se firmar e foi negociado para ganhar rodagem.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.