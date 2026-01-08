Em 2025, Matheus Nascimento fez seis gols e deu três assistências em 28 jogos pelo LA Galaxy - Divulgação / Los Angeles Galaxy

Rio - O Botafogo renovou o empréstimo de Matheus Nascimento ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Agora, o vínculo terminará em meados deste ano. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

Na última temporada, o atacante fez seis gols e deu três assistências em 28 jogos pelo clube norte-americano, sendo 16 como titular. Ele tem contrato com o Glorioso até dezembro. Na última temporada, o atacante fez seis gols e deu três assistências em 28 jogos pelo clube norte-americano, sendo 16 como titular. Ele tem contrato com o Glorioso até dezembro.

Cria das categorias de base do Alvinegro, o centroavante surgiu como grande destaque do sub-15, subiu para o sub-17 e foi testado no time principal no caótico ano de 2020, que culminou no rebaixamento. No entanto, não conseguiu se firmar e foi negociado para ganhar rodagem.

