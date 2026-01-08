Savarino em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 08/01/2026 10:15

Rio - Savarino se reapresentou ao Botafogo, mas o futuro ainda é uma incógnita. O jogador interessa ao Fluminense e marcou uma reunião com a cúpula alvinegra para debater sobre o seu destino. O Glorioso já tem um acerto com o Tricolor das Laranjeiras, mas a negociação depende do aval do venezuelano.

O camisa 10 se reapresentou nesta última quarta-feira (7) para realizar exames e passar por avaliações no Espaço Lonier. O elenco do Botafogo voltou aos trabalhos no domingo (4), mas o meia não conseguiu deixar a Venezuela por causa do ataque dos Estados Unidos, que capturou o presidente Nicolás Maduro.

Durante as férias, o Fluminense apresentou uma proposta e chegou a um acordo com o Botafogo. O Tricolor ofereceu uma compensação financeira e a transferência em definitiva do volante Wallace Davi. O jovem, de 18 anos, já deu sinal verde para a troca. Agora, tudo depende de Savarino.

Na reapresentação, Savarino não debateu sobre o seu futuro. O jogador conversou com funcionários do Botafogo sobre a situação da Venezuela e a própria família. Nos próximos dias, ele terá uma reunião com a diretoria e o técnico Martín Anselmi. O Fluminense aguarda a decisão.

Savarino não deseja sair do Rio de Janeiro e, por isso, recusou propostas de outros clubes do país. De um lado, o jogador tem identificação com a torcida alvinegra. Do outro, o Botafogo entende que a negociação é impopular os olhos da torcida, mas necessária para desafogar a folha salarial e equilibrar as finanças.