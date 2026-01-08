Lucas Villalba assinou vínculo com o Botafogo até o fim de 2029Vítor Silva / Botafogo
No Botafogo, Villalba ajuda financeiramente o Nacional e torna-se sócio vitalício
Atacante abre mão de valor que teria a receber na negociação com o Glorioso
Antigo alvo do Botafogo, Rodriguinho está próximo de outro clube da Série A
Meia-atacante tem acordo encaminhado com o Red Bull Bragantino
Botafogo renova empréstimo de Matheus Nascimento ao LA Galaxy, dos Estados Unidos
Jovem atacante tem contrato com o Glorioso até dezembro deste ano
Savarino terá reunião com Botafogo, e Fluminense aguarda decisão
Meia venezuelano não tratou sobre o futuro em reapresentação ao Alvinegro
Botafogo vence Estrela de Março e encaminha classificação na Copinha
Alvinegro segue com 100% de aproveitamento na competição de base
Empresário relembra como Botafogo superou o Atlético-MG por Igor Jesus
Atacante fez história no Glorioso
