Lucas Villalba já foi anunciado pelo Botafogo, mas mesmo assim estreitou ainda mais sua relação com o Nacional. O clube uruguaio anunciou que o atacante tornou-se sócio vitalício, dias depois de abrir mão de dinheiro para ajudar as categorias de base.
O jogador argentino é torcedor do Nacional e, mesmo sem ter sido revelado pelo clube, decidiu abdicar de 300 mil dólares (cerca de R$ 1,6 milhão) a que tinha direito na negociação com o Botafogo.
Leia mais: Savarino terá reunião com Botafogo, e Fluminense aguarda decisão
Segundo informações do site 'FútbolUy', Villalba optou por deixar esse valor para ser os cofres do clube para que pudesse investir em melhorias nas categorias de base. A publicação ainda diz que o Glorioso adquiriu 85% dos direitos econômicos do argentino, comprado por 3 milhões de dólares (R$ 16,3 milhões), incluindo bônus por metas atingidas no contrato válido até 2029.
O atacante, porém, ainda não tem data para estrear. Isso porque a SAF alvinegra está impedida de registrar novos jogadores por causa de uma punição de transfer ban da Fifa em função de uma dívida de cerca de R$ 115 milhões com o Atlanta United, pela compra de Thiago Almada.