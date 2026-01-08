Botafogo encaminhou a classificação para a próxima fase da Copinha - Henrique Lima / Botafogo

Publicado 08/01/2026 07:30

Rio - O Botafogo encaminhou a classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Alvinegro venceu o Estrela de Março por 1 a 0, nesta quarta-feira (7), pela segunda rodada do Grupo 22, manteve o 100% de aproveitamento e se isolou na liderança.

Desde o primeiro minuto de jogo, o Botafogo dominou as ações e controlou as melhores chances, mas marcou apenas uma vez. O único gol da partida foi marcado por Cauã Zappelini, aos 21 minutos do primeiro tempo. O camisa 8 recebeu na área, passou pela marcação e balançou as redes.

O panorama não mudou no segundo tempo. O Botafogo manteve o controle da partida, enquanto Estrela de Março teve dificuldades. O Alvinegro só não marcou mais gols porque o goleiro Elio Vinícius fez, pelo menos, duas grandes defesas.

Com a vitória, o Botafogo chega a seis pontos e se isolou na liderança do Grupo 22. O Alvinegro precisa de um empate na última rodada para confirmar a classificação para a próxima fase. Na última rodada, o Glorioso enfrenta o Taubaté, às 19h (de Brasília), no Estádio Joaquinzão.