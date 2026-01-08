Juninho é um dos jogadores do sub-20 que vem treinando com o elenco principal do Botafogo - Reprodução/ Instagram

Publicado 08/01/2026 19:45





Leia mais: Alvo do Botafogo, Cristian Medina se reapresenta ao Estudiantes Rio - Integrado ao treino do elenco profissional do Botafogo, o jovem Juninho, do sub-20, é um nome que tem agradado à comissão técnica liderada por Martín Anselmi no CT Lonier. A informação foi revelada pelo jornalista Wellington Arruda, em live no YouTube, no canal do ‘FogãoNET’.





Leia mais: Apresentado, Lucas Villalba exalta o Botafogo: 'Um clube diferente' O jogador foi inscrito na Copinha, mas permaneceu no Rio de Janeiro. Ele provavelmente será utilizado nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, quando o Glorioso entrará em campo com um time alternativo.

Aos 17 anos, o atacante está em seu primeiro ano de sub-20, mas já atuou pela categoria no ano passado. Na temporada de 2025, pelo sub-17, Juninho fez 25 gols em 39 jogos.



O garoto chegou ao Botafogo em 2023, depois de se destacar pelo Serrano. À época, o Alvinegro precisou vencer a concorrência de Cruzeiro e Palmeiras para selar o negócio.

