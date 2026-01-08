Rio - Integrado ao treino do elenco profissional do Botafogo, o jovem Juninho, do sub-20, é um nome que tem agradado à comissão técnica liderada por Martín Anselmi no CT Lonier. A informação foi revelada pelo jornalista Wellington Arruda, em live no YouTube, no canal do ‘FogãoNET’.
O jogador foi inscrito na Copinha, mas permaneceu no Rio de Janeiro. Ele provavelmente será utilizado nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, quando o Glorioso entrará em campo com um time alternativo.
