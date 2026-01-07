Gleiker Mendoza - Reprodução/Instagram @gleikermendoza

Publicado 07/01/2026 15:53 | Atualizado 07/01/2026 15:54

Rio - O atacante Gleiker Mendoza, que foi alvo do Botafogo na janela de transferências, publicou uma foto com a camisa do time no story do Instagram, nesta quarta-feira (7). Confira abaixo:

Gleiker Mendoza com a camisa do Botafogo Reprodução/Instagram @gleikermendoza

Em outra rede social, o venezuelano apareceu novamente com a camisa que o Botafogo utilizou entre as temporadas de 2024 e 2025.

E o Gleiker Mendoza? pic.twitter.com/s2DzJeGzKD — Informa Fogo (@informafogo) January 7, 2026

O atacante estava emprestado aos ucranianos desde o início do ano, mas foi adquirido praticamente em meio à oferta do Glorioso. Antes, pertencia ao Angostura, da Venezuela.