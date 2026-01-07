Gleiker MendozaReprodução/Instagram @gleikermendoza

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O atacante Gleiker Mendoza, que foi alvo do Botafogo na janela de transferências, publicou uma foto com a camisa do time no story do Instagram, nesta quarta-feira (7). Confira abaixo:
Gleiker Mendoza com a camisa do Botafogo - Reprodução/Instagram @gleikermendoza
Gleiker Mendoza com a camisa do BotafogoReprodução/Instagram @gleikermendoza
Em outra rede social, o venezuelano apareceu novamente com a camisa que o Botafogo utilizou entre as temporadas de 2024 e 2025.
No fim do ano passado, o Glorioso debateu cifras e outros termos com o Kryvbas, da Ucrânia, para fechar o acordo, mas não o negócio não foi para frente.
O atacante estava emprestado aos ucranianos desde o início do ano, mas foi adquirido praticamente em meio à oferta do Glorioso. Antes, pertencia ao Angostura, da Venezuela.
fotogaleria
Gleiker Mendoza
Gleiker Mendoza com a camisa do Botafogo