Rio - O Botafogo encerrou as negociações com o São Paulo pelas contratações do zagueiro Ferraresi e do volante Pablo Maia. De acordo com informação divulgada pela 'ESPN' nesta quarta-feira (7), os clubes não conseguiram chegar a um acordo, e a demora nas tratativas fez o Glorioso desistir da negociação.
No mês passado, inicialmente, cada clube planejava enviar três jogadores ao outro. No entanto, no entendimento das partes envolvidas, cada negociação tem particularidades específicas. Com isso, as conversas seriam divididas em três frentes simultâneas.

A prioridade do Alvinegro era a contratação do zagueiro Ferraresi. Porém, após a saída de Marlon Freitas, a chegada do volante Pablo Maia também ganhou força. Além disso, no pacote de trocas, o meia Rodriguinho, do São Paulo, poderia estar envolvido.
O Tricolor Paulista tinha interesse no lateral-direito Vitinho e no meia Savarino. O atacante Joaquín Correa também aparecia como alternativa. No entanto, o Botafogo fez jogo duro pela liberação do defensor e não houve acordo. 