Rio - O Botafogo recebeu ofertas de dois clubes por dois atacantes. O Torino, da Itália, tenta a contratação de Arthur Cabral. Já o Olympique de Marselha, da França, quer Artur.

No caso de Arthur Cabral, o clube italiano ofereceu 9 milhões de euros (R$ 56,6 milhões) fixos e três milhões de euros (R$ 18,8 milhões) em bônus por metas. O Glorioso ainda avalia as condições, segundo a 'ESPN'.

Já em relação a Artur, a oferta do clube francês é de empréstimo com obrigação ao fim do vínculo, a depender de metas esportivas. A proposta é de 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões). A informação foi dada primeiro pelo 'ge'. Por outro lado, o técnico Martin Anselmi indicou interesse na permanência do atleta.

Os dois atacantes chegaram ao Botafogo em 2025. Arthur Cabral veio na janela especial que abriu por causa do Mundial de Clubes, no meio do ano. Ele disputou 28 jogos, anotou cinco gols e deu duas assistências.

Já Artur chegou no início de 2025. Pelo Glorioso, o atacante fez 48 partidas, anotou oito gols e deu cinco assistências. Os dois viveram altos e baixos com a camisa do Botafogo ao longo da temporada passada.