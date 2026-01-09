David Ricardo, zagueiro do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 09/01/2026 14:50

Rio - O Torino, da Itália, ainda não jogou a toalha por David Ricardo. O clube italiano deve enviar uma nova proposta para contratar o zagueiro nos próximos dias, de acordo com o jornalista italiano Nicolò Schira.

O Botafogo recusou a primeira proposta dos italianos. O Torino ofereceu 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) pelo empréstimo, com obrigação de compra de 6 milhões de euros (R$ 37,7 milhões).

A obrigação de compra seria ativada caso o zagueiro participasse de pelo menos 50% dos jogos. Porém, o modelo do negócio não agradou o Botafogo.

O Botafogo não está disposto a negociá-lo por empréstimo. Com problemas financeiros, o Alvinegro deseja apenas vendê-lo e pede 7 milhões de euros (R$ 44 milhões), além de 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) em bônus por metas.