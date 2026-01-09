Montoro é um dos destaques do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Vélez Sarsfield aciona Botafogo na Justiça e cobra dívida por Montoro
Clube argentino cobra mais de R$ 8 milhões
Lateral ou zaga? Marçal revela onde prefere jogar atualmente
Camisa 21 do Botafogo pode atuar nas duas posições
Martín Anselmi indica jogadores e colabora na busca por reforços no Botafogo
Técnico sugeriu a contratação de um zagueiro e de um ponta-esquerda; confira
Rafael rebate comentarista e sai em defesa do Botafogo após acusação de 'calote'
Ex-lateral e atual comentarista da GE TV reage a fala de Gabriel Simões, da Cazé TV
Clube italiano não desiste e deve enviar nova proposta ao Botafogo por David Ricardo
Alvinegro recusou a primeira proposta
Torcida do Botafogo troca Marlon Freitas por Jefferson em bandeirão de ídolos
Ex-goleiro agradece homenagem dos alvinegros e celebra reconhecimento
