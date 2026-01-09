Montoro é um dos destaques do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 09/01/2026 08:30

Rio - Em meio ao transferban por causa de uma dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, por causa da contratação do meia Thiago Almada, o Botafogo tem outro processo para resolver. Em entrevista à rádio "Frecuencia Zero", nesta quinta-feira (8), o dirigente Federico Balestrini revelou que o Vélez Sarsfield, da Argentina, acionou o Alvinegro na Justiça.

O Vélez Sarsfield cobra mais de 1,5 milhão de dólares (R$ 8,5 milhões) pela venda de Montoro. Em 2024, os argentinos acionaram o Botafogo na Fifa cobrando o pagamento de uma das parcelas, o que foi feito. Porém, há mais valores referentes a bônus por metas alcançadas. Ao todo, os valores se aproximam de 3 milhões de dólares (R$ 16,2 milhões).

"Quando a questão chega à fase judicial ou a ação é ajuizada perante os órgãos competentes, significa que não há possibilidade de diálogo. Estamos aguardando as questões burocráticos, esperando os prazos para que a Fifa emita uma decisão e, então, possamos começar a enviar as notificações necessárias para o pagamento desses valores", disse o dirigente.

O Botafogo contratou Montoro em junho do ano passado, na janela de transferências para a Copa do Mundo de Clubes. O Alvinegro desembolsou 8 milhões de dólares (R$ 45,5 milhões na cotação da época) para comprar os direitos do meio-campista argentino. O jogador, de 18 anos, soma quatro gols e três assistências em 23 jogos com a camisa alvinegra.