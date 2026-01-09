Marçal - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 09/01/2026 23:30

Rio - Marçal chegou ao Botafogo no meio de 2022 como reforço para a lateral esquerda , mas atuou na última temporada principalmente como zagueiro e teve boas atuações. Em entrevista à 'Botafogo TV' nesta sexta-feira (9), ele admitiu que se sente confortável na posição e é onde prefere jogar atualmente.

"Eu me sinto muito à vontade, prefiro jogar hoje nessa posição. Não que eu não goste de jogar de lateral, adoro jogar de lateral, só que eu hoje consigo fazer muito mais jogos jogando de zagueiro. Lateral exige muito do jogador, um pouco mais de físico, e eu nem falo de quilometragem, porque a gente faz números parecidos. Dependendo do jogo, o zagueiro às vezes até faz um pouco mais do que o lateral, só que você tem muito mais estímulos de velocidade na lateral", disse Marçal.

"Isso consome, tem que dar o sprint, tem que fazer depois um retorno às vezes de 70, 80 metros, em velocidade. Isso consome bastante o físico do jogador. No Brasil, nós temos muitos jogos. Jogar de zagueiro, além de me sentir muito confortável, é uma posição hoje que eu prefiro jogar", completou.

Um dos líderes do elenco, Marçal ganhou destaque na temporada de 2025 especialmente ao atuar improvisado como zagueiro diante das lesões no setor. Recentemente, ele renovou com o Glorioso até o fim de 2026.