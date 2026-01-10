São Paulo - O Botafogo goleou o Taubaté (SP) por 5 a 0 neste sábado (10), no Estádio Joaquim de Moraes Filho, o Joaquinzão, e avançou na Copinha. Os gols da partida foram de Arthur Izaque, Caio Valle, Kauan Toledo (dois) e Samuel Alves.
Com o resultado, o Glorioso chegou a nove pontos e fechou a fase inicial na liderança do Grupo 22.
O jogo
O começo do duelo não poderia ter sido melhor para o Botafogo. Logo no primeiro ataque, Arthur Izaque aproveitou sobra na área e abriu o placar. O Glorioso seguiu em cima, pressionou e viu Gabriel Abdias sofrer um pênalti. Na cobrança, Caio Valle fez o segundo, aos 37. Do outro lado, o Taubaté não conseguiu levar perigo.
A tônica da segunda etapa foi a mesma. Com dois minutos, Kauan Toledo recebeu cruzamento rasteiro e estufou a rede. Pouco depois, o atacante fez o quarto. Aos 27, Samuel Alves subiu mais do que todo mundo no escanteio e marcou o quinto, para selar a goleada.
Agenda
O próximo adversário do Botafogo na Copinha será o São José (SP), que foi o segundo colocado do Grupo 21. A data e o horário do confronto ainda serão divulgados.
