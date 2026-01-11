John Textor - Vítor Silva/Botafogo

John Textor Vítor Silva/Botafogo

Publicado 11/01/2026 12:00

Rio - O Botafogo segue em busca de um acordo para encerrar o transfer ban. O Alvinegro terá uma nova rodada de reunião com a MLS, a liga americana de futebol, para negociar uma forma de pagamento da dívida junto ao Atlanta United pela contratação do meia Thiago Almada, de acordo com o "ge".

Nas primeiras reuniões, o Botafogo não conseguiu chegar em um acordo. O Alvinegro, que deve 21 milhões de dólares (cerca de R$ 114 milhões), ofereceu pagar o valor em longas parcelas, mas a MLS recusou o modelo. A liga alega que pagamentos extensos afetam diretamente o orçamento dos clubes.

Em contraproposta, a MLS ofereceu duas possiblidades para o Botafogo: o pagamento total dos 21 milhões de dólares (R$ 114 milhões) à vista ou o pagamento de metade dos valores com um sinal de entrada e os 50% restantes pagos em no máximo um ano.

A Fifa condenou o Botafogo a pagar 21 milhões de dólares (R$ 114 milhões) ao Atlanta United, dos Estados Unidos, pela contratação de Thiago Almada, em 9 de dezembro de 2025. No dia 31, o Alvinegro foi punido com o transfer ban, sendo impedido de registrar novos atletas.