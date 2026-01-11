John Textor Vítor Silva/Botafogo
Botafogo terá nova reunião com MLS e busca acordo para encerrar transfer ban
Primeira proposta do Alvinegro foi recusada
Botafogo acerta empréstimo de Rwan Cruz ao Ludogorets, da Bulgária
Atacante retornará ao clube em que foi destaque antes de chegar ao Glorioso
Botafogo goleia o Taubaté e garante vaga na próxima fase da Copinha
Garotos do Glorioso brilharam e venceram por 5 a 0, em São Paulo
Botafogo acerta empréstimo de Jeffinho para clube chinês
Atacante será jogador do Liaoning Tieren até dezembro de 2026
Clube italiano sobe oferta e faz nova investida por zagueiro do Botafogo
Valor se aproxima da pedida do Alvinegro
Botafogo e Fluminense aguardam decisão de Savarino sobre futuro
Meia venezuelano deve dar resposta sobre futuro neste sábado (10)
