David Ricardo em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/01/2026 11:30

Rio - O Torino não desistiu e fez uma nova oferta para contratar David Ricardo. O clube italiano subiu a proposta e ofereceu 5 milhões de euros (R$ 31,3 milhões) fixos e 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) por metas, de acordo com o jornalista italiano Nicolò Schira.

Além disso, o Torino ofereceu três anos e meio de contrato para o defensor, renovável por mais uma temporada. David Ricardo tem contrato com o Botafogo até o fim de 2028 e vê com bons olhos a oportunidade de jogar no futebol italiano.

O Botafogo recusou a primeira proposta dos italianos. O Torino ofereceu 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) pelo empréstimo, com obrigação de compra de 6 milhões de euros (R$ 37,7 milhões). A obrigação de compra seria ativada caso o zagueiro participasse de pelo menos 50% dos jogos.

O modelo do negócio não agradou o Botafogo. Com problemas financeiros, o Alvinegro deseja apenas vendê-lo e pede 7 milhões de euros (R$ 44 milhões), além de 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) em bônus por metas. A nova oferta dos italianos se aproximam desses valores.