Em 2025, Jeffinho fez dois gols e deu quatro assistências em 26 jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Botafogo acertou o empréstimo de Jeffinho para o Liaoning Tieren, da China. Ele assinou contrato até dezembro de 2026. Além dos chineses, Santos e FC Tokyo, do Japão, haviam demonstrado interesse no atacante.
Leia mais: Clube italiano sobe oferta e faz nova investida por zagueiro do Botafogo

Ao todo, o Glorioso receberá 300 mil euros (R$ 1,8 milhão) pela transação. As informações são do site 'ge'.

Jeffinho chegou ao Alvinegro em 2022, se destacou e foi vendido no início do ano seguinte ao Lyon, da França, por 10 milhões de euros (R$ 55,2 milhões). Em 2024, voltou ao clube carioca por empréstimo e, na sequência, foi comprado em definitivo por 5,3 milhões de euros (R$ 33,9 milhões).
Leia mais: Botafogo e Fluminense aguardam decisão de Savarino sobre futuro

No entanto, sofreu com problemas físicos e não teve sucesso na sua segunda passagem pelo Botafogo. Na última temporada, fez dois gols e deu quatro assistências em 26 jogos, sendo 12 como titular. Agora, ficou fora dos planos do técnico Martín Anselmi. Ele tem contrato com o Glorioso até o fim de 2028.