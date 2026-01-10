Em 2025, Jeffinho fez dois gols e deu quatro assistências em 26 jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo
Ao todo, o Glorioso receberá 300 mil euros (R$ 1,8 milhão) pela transação. As informações são do site 'ge'.
Jeffinho chegou ao Alvinegro em 2022, se destacou e foi vendido no início do ano seguinte ao Lyon, da França, por 10 milhões de euros (R$ 55,2 milhões). Em 2024, voltou ao clube carioca por empréstimo e, na sequência, foi comprado em definitivo por 5,3 milhões de euros (R$ 33,9 milhões).
No entanto, sofreu com problemas físicos e não teve sucesso na sua segunda passagem pelo Botafogo. Na última temporada, fez dois gols e deu quatro assistências em 26 jogos, sendo 12 como titular. Agora, ficou fora dos planos do técnico Martín Anselmi. Ele tem contrato com o Glorioso até o fim de 2028.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.