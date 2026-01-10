Em 2025, Jeffinho fez dois gols e deu quatro assistências em 26 jogos pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 10/01/2026 16:51

Rio - O Botafogo acertou o empréstimo de Jeffinho para o Liaoning Tieren, da China. Ele assinou contrato até dezembro de 2026. Além dos chineses, Santos e FC Tokyo, do Japão, haviam demonstrado interesse no atacante.

Ao todo, o Glorioso receberá 300 mil euros (R$ 1,8 milhão) pela transação. As informações são do site 'ge'.



Jeffinho chegou ao Alvinegro em 2022, se destacou e foi vendido no início do ano seguinte ao Lyon, da França, por 10 milhões de euros (R$ 55,2 milhões). Em 2024, voltou ao clube carioca por empréstimo e, na sequência, foi comprado em definitivo por 5,3 milhões de euros (R$ 33,9 milhões).