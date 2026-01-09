Rafael em atuação pelo Botafogo - Vitor_Silva

Publicado 09/01/2026 15:12

Rio - Atual comentarista da GE TV, o ex-lateral Rafael fez críticas ao ex-colega de Cazé TV, Gabriel Simões. O comentarista da emissora concorrente no YouTube disse que os títulos da Libertadores e Brasileirão do Botafogo em 2024 foram dando "calote". O ex-jogador, que integrou o elenco, não recebeu bem a fala.

"O Botafogo foi o campeão brasileiro e da Libertadores dando calote nos outros. Vamos normalizar essa p... até quando? Você monta um time, é campeão e não paga ninguém. Por isso que o fair play financeiro precisa existir. Não é justo você ser campeão com um cara que você não pagou", disse Gabriel Simões.

O comentário de Gabriel Simões foi referente a uma divida que o Botafogo possui com Atlanta United, dos Estados Unidos, que causou um transferban da Fifa. Rafael, no entanto, fez questão de escrever em um post do "Jornal dos Sports" com a declaração do ex-parceiro de telinha.

"Quem tem boca fala a m... que quer, essa é a verdade. Menosprezar o feito dos outros é o forte dele pelo pouco que conheci", declarou Rafael, que foi campeão pelo Botafogo em 2024 e se aposentou em seguida.

O irmão gêmeo de Rafael, Fabio, que também é jogador, comentou no post. O lateral questionou a razão do comentarista citar apenas o Botafogo e lembrou, por exemplo, da situação envolvendo o Corinthians. O Timão conquistou a Copa do Brasil em 2025 em meio as dívidas com o Cuiabá por Raniele.

"Normalizar essa declaração também é loucura. Se o Botafogo está sendo punido, não tem o que normalizar sobre isso no futebol. O Cuiabá já recebeu? Queria entender por que citou o Botafogo. Dor de cotovelo? Não sei. Mas falar que uma instituição foi campeã dando calote é desmerecer o trabalho de todos", afirmou.