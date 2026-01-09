Bandeirão de ídolos do Botafogo ganhou as imagens de Luiz Henrique e Marlon Freitas após o título da Libertadores de 2024 - Reprodução / SporTV

Bandeirão de ídolos do Botafogo ganhou as imagens de Luiz Henrique e Marlon Freitas após o título da Libertadores de 2024Reprodução / SporTV

decisão de 85% dos votantes de tirar a imagem do volante do bandeirão de ídolos que fica exposto no Nilton Santos.

A torcida do Botafogo não perdeu tempo em dar uma resposta a Marlon Freitas, que decidiu ir para o Palmeiras . Após uma enquete nas redes sociais, o Movimento Ninguém Ama Como A Gente divulgou a

O escolhido para entrar no lugar foi o ex-goleiro Jefferson, campeão de três Cariocas (2010, 2013 e 2018) e uma Série B (2015). O grupo de torcedores do Botafogo que organiza as festas nos estádios já pretende apresentar a nova configuração do bandeirão no início desta temporada.

Novo homenageado, Jefferson agradeceu o carinho da torcida alvinegra em uma postagem nas redes sociais.



"Recebi uma notícia que me encheu de alegria e orgulho. Saber que meu nome e minha foto estarão em um bandeirão ao lado de grandes ídolos do Botafogo é algo que eu jamais imaginei. Eu e minha família estamos muito felizes e gratos por esse reconhecimento da torcida", postou.

O ex-goleiro também é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa alvinegra (457 partidas):



"Só tenho a agradecer a Deus e a essa torcida maravilhosa por todos os anos em que tive a honra de vestir essa camisa. Estar eternizado na história do Botafogo torna esse dia mais do que especial. Obrigado, de coração".



Capitão e líder do elenco campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2024, Marlon Freitas caiu em desgraça ao pedir para deixar o Botafogo para defender um rival. Ele foi negociado por cerca de R$ 50 milhões. Ao todo, foram 168 jogos, cinco gols e 15 assistências.