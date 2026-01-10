Savarino em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Botafogo e Fluminense aguardam decisão de Savarino sobre futuro
Meia venezuelano deve dar resposta sobre futuro neste sábado (10)
Botafogo goleia o Taubaté e garante vaga na próxima fase da Copinha
Garotos do Glorioso brilharam e venceram por 5 a 0, em São Paulo
Botafogo acerta empréstimo de Jeffinho para clube chinês
Atacante será jogador do Liaoning Tieren até dezembro de 2026
Clube italiano sobe oferta e faz nova investida por zagueiro do Botafogo
Valor se aproxima da pedida do Alvinegro
Lateral ou zaga? Marçal revela onde prefere jogar atualmente
Camisa 21 do Botafogo pode atuar nas duas posições
Martín Anselmi indica jogadores e colabora na busca por reforços no Botafogo
Técnico sugeriu a contratação de um zagueiro e de um ponta-esquerda; confira
