Savarino em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Savarino em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 10/01/2026 09:00

Rio - Botafogo e Fluminense vivem expectativa sobre a decisão de Savarino. O meia venezuelano, de 29 anos, tem proposta do Tricolor das Laranjeiras, que já está acertado com o Glorioso. Porém, ainda não decidiu sobre o futuro da sua carreira e gera apreensão em ambos os lados.

Savarino se reapresentou nesta última quarta-feira (7) para realizar exames e passar por avaliações no Espaço Lonier. O elenco do Botafogo voltou aos trabalhos no domingo (4), mas o meia não conseguiu deixar a Venezuela por causa do ataque dos Estados Unidos, que capturou o presidente Nicolás Maduro.

Desde a sua chegada, Savarino não conversou sobre o futuro e ficou de se reunir com o Botafogo. O meia, que não tem empresário e é responsável pela própria carreira, conversou com familiares e aguardava a chegada do advogado, que desembarcou no Rio de Janeiro nesta última sexta (9) para ajudá-lo.

Durante as férias, o Fluminense apresentou uma proposta e chegou a um acordo com o Botafogo. O Tricolor ofereceu uma compensação financeira e a transferência em definitiva do volante Wallace Davi. O jovem, de 18 anos, já deu sinal verde para a troca. Agora, tudo depende de Savarino.

Savarino não deseja sair do Rio de Janeiro e, por isso, recusou propostas de outros clubes do país. De um lado, o jogador tem identificação com a torcida alvinegra. Do outro, o Botafogo entende que a negociação é impopular os olhos da torcida, mas necessária para desafogar a folha salarial e equilibrar as finanças.

Não há um prazo para a resposta. Porém, a demora gera apreensão. A pré-temporada já começou e a estreia se aproxima. O Fluminense vive a expectativa pelo "sim", enquanto o Botafogo deseja dar sequência a reformulação e vê a compensação financeira como ajuda para derrubar o transferban.