Em 2025, Rwan Cruz fez dois gols em 14 jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 11/01/2026 19:34

Rio - O Botafogo acertou o empréstimo de Rwan Cruz ao Ludogorets, da Bulgária. O atacante deixará o Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e retornará ao clube em que foi destaque antes de chegar ao Glorioso. As informações são do site 'ge'.

Comprado por 8 milhõoes de euros (cerca de R$ 48 milhões), o centroavante foi contratado no início do ano passado e não conseguiu se firmar no Alvinegro. Ao todo, fez dois gols em 14 jogos.



Assim, foi emprestado ao time norte-americano, onde disputou 12 partidas e não balançou a rede. Agora, voltará ao futebol búlgaro. O vínculo com o Ludogorets será válido até o meio do ano, com opção de compra. A ideia do Botafogo é tentar recuperar o investimento.