Em 2025, Rwan Cruz fez dois gols em 14 jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo
Comprado por 8 milhõoes de euros (cerca de R$ 48 milhões), o centroavante foi contratado no início do ano passado e não conseguiu se firmar no Alvinegro. Ao todo, fez dois gols em 14 jogos.
Assim, foi emprestado ao time norte-americano, onde disputou 12 partidas e não balançou a rede. Agora, voltará ao futebol búlgaro. O vínculo com o Ludogorets será válido até o meio do ano, com opção de compra. A ideia do Botafogo é tentar recuperar o investimento.
Por lá, Rwan Cruz viveu a melhor fase de sua carreira: fez 28 gols e deu 12 assistências em 82 jogos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.