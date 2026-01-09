Andrew é um dos principais jogadores do Gil Vicente - Divulgação / X @GilVicente_fc
Andrew é um dos principais jogadores do Gil Vicente
Divulgação / X @GilVicente_fc
Publicado 09/01/2026 14:00
Rio - Depois de encaminhar acordo nos últimos dias, Andrew encerrou as negociações com o
Botafogo
. Um dos empresários do goleiro tem valores a receber do Glorioso, o que impediu o acerto. As informações são do jornalista Thiago Franklin.
Leia mais: Torcida do Botafogo troca Marlon Freitas por Jefferson em bandeirão de ídolos
Assim, o
Flamengo
tem caminho livre para contratar o jogador do Gil Vicente, de Portugal. O Rubro-Negro também
já havia enviado proposta para selar um pré-contrato
e, agora, está mais próximo de fechar.
O clube carioca, inclusive, quer contar com o arqueiro o quanto antes e negocia uma liberação imediata com os portugueses. Ele tem contrato válido até junho deste ano.
Cria das categorias de base do
Botafogo
, Andrew defende a meta do Gil Vicente desde 2021. O goleiro é um dos destaques do time nesta temporada.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.