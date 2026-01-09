Andrew é um dos principais jogadores do Gil Vicente - Divulgação / X @GilVicente_fc

Publicado 09/01/2026 14:00

Rio - Depois de encaminhar acordo nos últimos dias, Andrew encerrou as negociações com o Botafogo . Um dos empresários do goleiro tem valores a receber do Glorioso, o que impediu o acerto. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

O clube carioca, inclusive, quer contar com o arqueiro o quanto antes e negocia uma liberação imediata com os portugueses. Ele tem contrato válido até junho deste ano.

Cria das categorias de base do Botafogo , Andrew defende a meta do Gil Vicente desde 2021. O goleiro é um dos destaques do time nesta temporada.