Bruninho Samudio foi convocado para a Seleção sub-16Divulgação/X @base_botafogo
Veja a lista
Bruno - Botafogo
Audo - Palmeiras
Matheus - Corinthians
DEFENSORES
Ricardo Pietro - Flamengo
Kevin - Atlético-MG
Jonathan Marinho - Bahia
Julio Damique - Cruzeiro
Enzo Estevão - Atlético-MG
Geovane - Vitória
Yuri - Vasco
Lucas Miranda - São Paulo
Mateus - Grêmio
MEIO-CAMPISTAS
João Gabriel - Grêmio
Crystian - Fluminense
Isaque - Vasco
Caio - Red Bull Bragantino
Leonardo - Corinthians
José Henrique - Athletico-PR
Jean Carlos - Fluminense
ATACANTES
Allan Santos - Vasco
Arthur Diniz - Red Bull Bragantino
Guilherme Queiroz - Flamengo
Pedro - Red Bull Bragantino
Lucas Suzano - Fluminense
Hugo - Cruzeiro
Pedrinho - Atlético-MG
