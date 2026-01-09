Bruninho Samudio foi convocado para a Seleção sub-16 - Divulgação/X @base_botafogo

Publicado 09/01/2026 21:09

Rio - O técnico Guilherme Dalla Déa convocou a seleção brasileira sub-16, nesta sexta-feira (9), para um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis. O goleiro Bruninho, um dos destaques da base do Botafogo e filho de Eliza Samudio, está na lista.

Em outubro de 2025, ele foi peça fundamental para o Brasil superar a Argentina nos pênaltis por 5 a 4 e conquistar o título da Conmebol Liga Evolução Sub-15 . Naquela ocasião, pegou uma cobrança e brilhou também no tempo regulamentar.

Os treinos da seleção brasileira sub-16 acontecerão entre os dias 19 e 28 de janeiro.

Veja a lista

GOLEIROS

Bruno - Botafogo



Audo - Palmeiras



Matheus - Corinthians



DEFENSORES

Ricardo Pietro - Flamengo



Kevin - Atlético-MG



Jonathan Marinho - Bahia



Julio Damique - Cruzeiro



Enzo Estevão - Atlético-MG



Geovane - Vitória



Yuri - Vasco



Lucas Miranda - São Paulo



Mateus - Grêmio



MEIO-CAMPISTAS

João Gabriel - Grêmio



Crystian - Fluminense



Isaque - Vasco



Caio - Red Bull Bragantino



Leonardo - Corinthians



José Henrique - Athletico-PR



Jean Carlos - Fluminense



ATACANTES

Allan Santos - Vasco



Arthur Diniz - Red Bull Bragantino



Guilherme Queiroz - Flamengo



Pedro - Red Bull Bragantino



Lucas Suzano - Fluminense



Hugo - Cruzeiro



Pedrinho - Atlético-MG