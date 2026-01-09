Bruninho Samudio foi convocado para a Seleção sub-16Divulgação/X @base_botafogo

Rio - O técnico Guilherme Dalla Déa convocou a seleção brasileira sub-16, nesta sexta-feira (9), para um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis. O goleiro Bruninho, um dos destaques da base do Botafogo e filho de Eliza Samudio, está na lista.
Em outubro de 2025, ele foi peça fundamental para o Brasil superar a Argentina nos pênaltis por 5 a 4 e conquistar o título da Conmebol Liga Evolução Sub-15. Naquela ocasião, pegou uma cobrança e brilhou também no tempo regulamentar.
Os treinos da seleção brasileira sub-16 acontecerão entre os dias 19 e 28 de janeiro. 

Veja a lista

GOLEIROS
Bruno - Botafogo

Audo - Palmeiras

Matheus - Corinthians

DEFENSORES
Ricardo Pietro - Flamengo

Kevin - Atlético-MG

Jonathan Marinho - Bahia

Julio Damique - Cruzeiro

Enzo Estevão - Atlético-MG

Geovane - Vitória

Yuri - Vasco

Lucas Miranda - São Paulo

Mateus - Grêmio

MEIO-CAMPISTAS
João Gabriel - Grêmio

Crystian - Fluminense

Isaque - Vasco

Caio - Red Bull Bragantino

Leonardo - Corinthians

José Henrique - Athletico-PR

Jean Carlos - Fluminense

ATACANTES
Allan Santos - Vasco

Arthur Diniz - Red Bull Bragantino

Guilherme Queiroz - Flamengo

Pedro - Red Bull Bragantino

Lucas Suzano - Fluminense

Hugo - Cruzeiro

Pedrinho - Atlético-MG