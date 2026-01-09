Michael pode estar de saída do FlamengoReprodução / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Santos busca a contratação de Michael e conversa com o Flamengo. O modelo de negócio ainda não está definido, mas o Peixe prefere um empréstimo, segundo o 'Uol'. Apesar disso, uma compra não está descartada.
O atacante surge como uma alternativa para Rony, alvo do Santos. O atacante está no Atlético-MG e o técnico Jorge não quer liberá-lo.
Leia mais: Alvo do Fla, Gabriel Brazão não crava permanência no Santos
Michael está em sua segunda passagem pelo Flamengo. Após quatro temporadas no Al-Hilal, da Arábia Saudita, o atacante retornou ao Rubro-Negro em agosto de 2024. Ele tem contrato até o fim de 2028.
Em 2025, ele disputou 29 partidas, anotou dois gols e distribuiu quatro assistências. O atacante perdeu espaço naquela temporada no segundo semestre.