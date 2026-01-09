Gabriel Brazão foi um dos destaques do Santos na última temporadaDivulgação / Santos FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
São Paulo - Alvo do Flamengo nesta janela de transferências, Gabriel Brazão não cravou sua permanência no Santos para esta temporada. Apesar disso, ressaltou que está feliz e mostrou ter vontade de ficar no Peixe, clube que defende há dois anos. 
Leia mais: Vitão se emociona na coletiva de apresentação no Flamengo
"É uma resposta difícil. Não depende de mim. Depende do que vai acontecer nos próximos dias. Deixo para o clube a minha decisão. Estou muito feliz aqui. Falo que não é dinheiro que vai mudar meu pensamento, mas o propósito", iniciou o jogador, em entrevista coletiva.

"Venho construindo uma história muito bonita e é meu desejo (ficar). O Santos me abriu as portas quando precisava, tenho gratidão e quero fazer história. Para isso temos que conquistar títulos e é o que almejo", complementou.
Leia mais: Atlético-MG encaminha contratação de Victor Hugo, do Flamengo
Gabriel Brazão está na mira do Rubro-Negro desde meados do ano passado. A questão é que o Santos não demonstrou estar disposto a negociá-lo neste momento, principalmente para um rival direto no futebol brasileiro. Ele foi um dos destaques do time na última temporada.

Outro goleiro próximo

Sem acordo por Gabriel Brazão, o Flamengo está perto de fechar com Andrew, goleiro do Gil Vicente, de Portugal. O Rubro-Negro ofereceu um pré-contrato ao jogador e tem confiança por um final feliz. A diretoria, inclusive, já tenta uma liberação imediata com os portugueses.