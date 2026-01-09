São Paulo - Alvo do Flamengo nesta janela de transferências, Gabriel Brazão não cravou sua permanência no Santos para esta temporada. Apesar disso, ressaltou que está feliz e mostrou ter vontade de ficar no Peixe, clube que defende há dois anos.
"É uma resposta difícil. Não depende de mim. Depende do que vai acontecer nos próximos dias. Deixo para o clube a minha decisão. Estou muito feliz aqui. Falo que não é dinheiro que vai mudar meu pensamento, mas o propósito", iniciou o jogador, em entrevista coletiva.
"Venho construindo uma história muito bonita e é meu desejo (ficar). O Santos me abriu as portas quando precisava, tenho gratidão e quero fazer história. Para isso temos que conquistar títulos e é o que almejo", complementou.
