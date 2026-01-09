Gabriel Brazão foi um dos destaques do Santos na última temporada - Divulgação / Santos FC

Gabriel Brazão foi um dos destaques do Santos na última temporadaDivulgação / Santos FC

Publicado 09/01/2026 17:28 | Atualizado 09/01/2026 17:36

São Paulo - Alvo do Flamengo nesta janela de transferências, Gabriel Brazão não cravou sua permanência no Santos para esta temporada. Apesar disso, ressaltou que está feliz e mostrou ter vontade de ficar no Peixe, clube que defende há dois anos.

Leia mais: Vitão se emociona na coletiva de apresentação no Flamengo

"É uma resposta difícil. Não depende de mim. Depende do que vai acontecer nos próximos dias. Deixo para o clube a minha decisão. Estou muito feliz aqui. Falo que não é dinheiro que vai mudar meu pensamento, mas o propósito", iniciou o jogador, em entrevista coletiva.



"Venho construindo uma história muito bonita e é meu desejo (ficar). O Santos me abriu as portas quando precisava, tenho gratidão e quero fazer história. Para isso temos que conquistar títulos e é o que almejo", complementou.

Gabriel Brazão está na mira do Rubro-Negro desde meados do ano passado . A questão é que o Santos não demonstrou estar disposto a negociá-lo neste momento, principalmente para um rival direto no futebol brasileiro. Ele foi um dos destaques do time na última temporada.

Outro goleiro próximo