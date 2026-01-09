Vitão não segurou as lágrimas durante a coletiva - Reprodução/Flamengo TV

Publicado 09/01/2026 15:21

Rio - Vitão chorou na coletiva de apresentação no Flamengo , na tarde desta sexta-feira (9), no Ninho do Urubu. Primeiro reforço para a temporada, o zagueiro não segurou a emoção ao falar da trajetória e deu destaque para a grandeza do Rubro-Negro.

"Eu saí do interior do Paraná, Jacarezinho, bem improvável sair de lá e conquistar o que estou conquistando. Fico muito feliz... Quem diria que um jogador do interior do Paraná iria sair e rodar o mundo e hoje estar vestindo a camisa do maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo", disse Vitão, emocionado.

"Eu falo porque meu pai está aqui. Ele trabalhava por conta, sabe tudo que a gente passou. Sou muito grato por tudo, nunca vou esquecer. Deixar um abraço para todo o pessoal de Jacarezinho e aos jovens nunca desistam dos sonhos, se apeguem em Deus porque tudo é possível", completou.

O Flamengo anunciou a contratação do jogador nesta sexta (9). Ex-Internacional, Vitão assinou vínculo válido até dezembro de 2029 com o clube carioca.

"A sensação é inexplicável. Não tenho palavras para descrever a felicidade que eu estou, minha família está aqui, sabe o que estou falando. Já tiveram especulações, mas é claro que respeito muito a instituição onde eu trabalhava", contou o zagueiro.

"Isso eu deixava bastante para o meu estafe, mas a partir do momento que o Flamengo quer te contratar, é difícil pensar em outra coisa. Mas seguia muito focado no Inter e focado em conquistar os objetivos da equipe", prosseguiu.

Vitão chega para reforçar um setor que conta com nomes como Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira. O novo camisa 44 do Flamengo destacou que espera aprender com eles.

"São jogadores de altíssimo nível. Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, todos com nível de seleção brasileira. Eu chego para ajudar. Sei da minha posição nesse primeiro momento, é normal. Quero aprender o máximo com eles. Muitos campeonatos, muitos jogos, eu sei que vou ter algumas oportunidades e nessas oportunidades eu quero agarrar da melhor maneira possível", afirmou o zagueiro.