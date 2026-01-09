José Boto é o diretor técnico de futebol do Flamengo - Reprodução/Flamengo TV

Publicado 09/01/2026 17:08

Rio - O diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, explicou como tem sido a postura do Flamengo no mercado de transferências e confirmou que o clube busca um goleiro. Ele trouxe o panorama antes da apresentação do zagueiro Vitão , nesta sexta-feira (9).

"Nós temos duas necessidades prementes, que era o zagueiro, estamos aqui a apresentar (Vitão), e um goleiro. Essas são as necessidades que nós temos mesmo para o início da temporada. E depois, claro, estamos atentos ao mercado e queremos qualificar o elenco".

"O presidente Bap tem uma analogia que eu gosto muito: 'Eu preciso de sapatos e vou ao shopping. Compro um relógio, um casaco, uma camisa, mas aí fico sem o dinheiro para os sapatos'. Venho de lá com coisas que já tenho e sem a coisa que fui para comprar. Nós sabemos o que queremos para qualificar mais o elenco, sem pressas, sem nenhum estresse, sem ir naquele estresse que vocês têm e é normal porque isso faz parte do jogo".

Atualmente, o Rubro-Negro conta apenas com Rossi e Dyogo Alves, já que Matheus Cunha foi para o Cruzeiro.

No pronunciamento sobre o mercado, o dirigente citou uma declaração da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, para defender que o Rubro-Negro não precisa passar por uma "revolução".

"Se um extraterrestre chegasse aqui agora e olhasse para o que se escreve, a quantidade de jogadores que se fala que vem para o Flamengo, acharia que nós tínhamos ficado em quinto lugar, tínhamos sido eliminados na Libertadores. E não foi nada disso que se passou. Há 40 dias, ganhamos a Libertadores e fomos campeões do Brasileirão. É porque temos um elenco que nos dá essas possibilidades de ganharmos esses títulos".

"Ontem ouvi a presidente do Palmeiras, e muito bem, falar que uma equipe que tinha mandado três bolas à trave... Queria dizer que não estava mal. E tem razão. Tinha chegado e que então precisava de uns ajustes. Agora imaginem o que precisa a equipe que meteu a bola lá dentro? Essa equipe não precisa de nenhuma revolução".