Everton Cebolinha levanta a taça da LibertadoresDivulgação / Flamengo
Além do Tricolor, o CSKA, da Rússia, manifestou interesse no jogador.
Anteriormente, a diretoria rubro-negra não descartava a possibilidade de vendê-lo, já que, com contrato válido até 31 de dezembro de 2026, ele poderia assinar um pré-contrato a partir do meio do ano.
Recentemente, na tentativa de contratar Kaio Jorge, o Flamengo chegou a considerar a utilização de Cebolinha como moeda de troca na negociação com o Cruzeiro. No entanto, após o clube mineiro recusar a proposta, o Rubro-Negro voltou atrás e passou a priorizar a renovação de contrato do atacante.
Everton Cebolinha veste a camisa do Flamengo desde 2022. Na atual temporada, disputou 43 partidas, 18 como titular, marcou quatro gols e distribuiu quatro assistências. Desde que chegou ao clube, conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Cariocas, duas Copas do Brasil, uma Supercopa Rei e um Campeonato Brasileiro, um Derbi das Américas e uma Copa Challenger.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.