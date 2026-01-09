Everton Cebolinha levanta a taça da Libertadores - Divulgação / Flamengo

Everton Cebolinha levanta a taça da LibertadoresDivulgação / Flamengo

Publicado 09/01/2026 18:00

Anteriormente, a diretoria rubro-negra não descartava a possibilidade de vendê-lo, já que, com contrato válido até 31 de dezembro de 2026, ele poderia assinar um pré-contrato a partir do meio do ano.Recentemente, na tentativa de contratar Kaio Jorge, o Flamengo chegou a considerar a utilização de Cebolinha como moeda de troca na negociação com o Cruzeiro. No entanto, após o clube mineiro recusar a proposta, o Rubro-Negro voltou atrás e passou a priorizar a renovação de contrato do atacante.