Everton Cebolinha levanta a taça da LibertadoresDivulgação / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Com o recente interesse do Fluminense na contratação de Everton Cebolinha, o Flamengo planeja enviar uma proposta de renovação contratual ao atacante. O vínculo do camisa 11 com o clube vai até dezembro de 2026. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande, nesta sexta-feira (9).

Além do Tricolor, o CSKA, da Rússia, manifestou interesse no jogador.
Leia mais: Diretor aborda postura do Flamengo no mercado e confirma necessidade de goleiro

Anteriormente, a diretoria rubro-negra não descartava a possibilidade de vendê-lo, já que, com contrato válido até 31 de dezembro de 2026, ele poderia assinar um pré-contrato a partir do meio do ano.

Recentemente, na tentativa de contratar Kaio Jorge, o Flamengo chegou a considerar a utilização de Cebolinha como moeda de troca na negociação com o Cruzeiro. No entanto, após o clube mineiro recusar a proposta, o Rubro-Negro voltou atrás e passou a priorizar a renovação de contrato do atacante.
Confira: Atlético-MG encaminha contratação de Victor Hugo, do Flamengo

Everton Cebolinha veste a camisa do Flamengo desde 2022. Na atual temporada, disputou 43 partidas, 18 como titular, marcou quatro gols e distribuiu quatro assistências. Desde que chegou ao clube, conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Cariocas, duas Copas do Brasil, uma Supercopa Rei e um Campeonato Brasileiro, um Derbi das Américas e uma Copa Challenger. 
fotogaleria
Everton Cebolinha estará à disposição do Flamengo contra o Bahia no sábado (10)
Everton Cebolinha levanta a taça da Libertadores