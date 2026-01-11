Criada em 1990 e retomada pela CBF somente em 2020, a Supercopa é disputada pelo campeão do Brasileirão e o da Copa do BrasilLucas Figueiredo/CBF
CBF define horário de jogo entre Flamengo e Corinthians pela Supercopa Rei
Decisão será no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 1º de fevereiro
Bruno Pivetti lamenta chances perdidas pelo Flamengo e critica a arbitragem
Técnico ficou na bronca por pênalti não marcado no empate com a Portuguesa, na estreia no Carioca
Iago analisa atuação do Flamengo e celebra gol no fim: 'Sensação é a melhor possível'
Zagueiro marcou nos últimos minutos e evitou a derrota para a Portuguesa, na estreia no Carioca
Com os garotos, Flamengo marca no fim e empata com a Portuguesa na estreia no Carioca
Iago balançou a rede aos 49 minutos do segundo tempo para deixar tudo igual no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda
