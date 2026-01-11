Criada em 1990 e retomada pela CBF somente em 2020, a Supercopa é disputada pelo campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/01/2026 13:30

Rio - A CBF divulgou neste domingo (11) os detalhes do jogo entre Flamengo e Corinthians, pela Supercopa Rei. Os campeões do Brasileirão e Copa do Brasil vão se enfrentar no dia 1º de fevereiro, às 16h (horário de Brasília), no Mané Garrincha, na capital federal.

Além disso, a CBF cogitou realizar o jogo no Rio de Janeiro ou São Paulo, com divisão igual das torcidas. Porém, escolheu Brasília. Haverá divisão igualitária para as duas torcidas, como ocorre por exemplo na final da Libertadores, que é organizada pela Conmebol.

Esta será a quarta Supercopa em Brasília desde 2020, quando a CBF retomou a competição. Antes, ela foi realizada apenas em 1990 e 1991. Desde então, foram quatro finais em Brasília (2020, 2021, 2023 e 2026), uma em Cuiabá (2022), Belo Horizonte (2024) e Belém (2025).

O Flamengo garantiu vaga na Supercopa Rei após conquistar o Brasileirão em 2025. Já o Corinthians, por sua vez, garantiu a vaga na disputa pelo título após conquistar a Copa do Brasil.