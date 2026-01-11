Douglas Telles celebra gol marcado pelo Flamengo sobre o Mirassol - Caique Coufal / Flamengo

Publicado 11/01/2026 09:30

Rio - Atual campeão, o Flamengo aposta nos Garotos do Ninho nas primeiras rodadas do Carioca. Os jovens vão a campo na estreia, neste domingo (11), às 18h (de Brasília), contra a Portuguesa, no Raulino de Oliveira, em jogo antecipado da quinta rodada da competição.

Desde dezembro, os jogadores da base já estão se preparando sob o comando do técnico Bruno Pivetti para a estreia no Carioca. O Flamengo, inclusive, apostou nos Garotos do Ninho contra o Mirassol, na última rodada do Brasileirão, e abriu mão de disputar a Copinha para priorizar o Carioca.

Na última rodada do Brasileirão, o Flamengo mandou uma equipe formada majoritariamente por jogadores da base a campo contra o Mirassol. Enquanto isso, o time principal embarcava rumo ao Catar para disputar a Copa Intercontinental. Os jovens deram conta do recado e empataram por 3 a 3, no Maião.

No jogo contra o Mirassol, nomes como o meia Guilherme Gomes e o atacante Douglas Telles se destacaram. Guilherme Gomes, por exemplo, fez sua estreia como profissional e marcou dois gols. Já Douglas Teles, por sua vez, marcou pela segunda vez como profissional — antes marcou contra o Sport.

Guilherme Gomes já treinava com adultos no Azuriz, do Paraná, e em 2022 chegou a jogar a Série D do Brasileirão. Na base do Flamengo, se tornou um xodó do técnico Filipe Luís. Já Douglas Telles, chegou ao Rubro-Negro com 13 anos e é considerado uma das grandes joias do clube.

Além deles, outros nomes também merecem destaque, como o goleiro Léo Nannetti e o zagueiro Iago, que foram destaques na conquista do Intercontinental Sub-20, contra o Barcelona, no Maracanã, em 2025. O goleiro foi decisivo nos pênaltis, enquanto o zagueiro é um dos nomes mais "experientes" da base.

Por fim, também vale ficar de olho no lateral-direito Daniel Salles. O jovem disputou sete jogos pelo time profissional em 2025 e ganhou mais espaço nos treinos após a venda de Wesley para a Roma, da Itália. Além de disputar dois jogos com Filipe Luís, foi relacionado para outras dez partidas.