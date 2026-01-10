Ninho do Urubu é o Centro de Treinamento do Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 10/01/2026 11:00

Rio - O Flamengo enviou na última segunda-feira (5) um projeto para captar dinheiro para a obra do miniestádio do CT do Ninho do Urubu. O documento foi enviado para a Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O objetivo é captar R$ 8,3 milhões via lei de incentivo estadual para concluir o miniestádio do CT do Ninho do Urubu. O local, que será destinado para receber jogos da base, já está em obras desde 2024 e a previsão é encerrar as obras em abril de 2028.

Para ter direito ao incentivo estadual pleiteado, o Flamengo precisa ter todas as certidões exigidas pelo Governo, como por exemplo a Certidão Negativa de Débito (CND) e a Certidão de Regularidade Fiscal, e comprovar todos os gastos com a verba pública.

Atualmente, o miniestádio já conta com o campo com as medidas oficiais da Fifa e o alambrado prontos. Falta a construção de vestiários, torre de transmissão e arquibancada para cerca de duas mil pessoas. No projeto montado pelo Flamengo, só a arquibancada não está inclusa. O orçamento prevê:

1) Construção de quatro vestiários destinados aos atletas;

2) Construção de dois vestiários destinados à equipe de arbitragem;

3) Sala destinada à coleta de material para controle de doping;

4) Sala de reuniões;

5) Sala de recepção e circulação de acesso ao pavimento térreo;

6) Área administrativa e camarote localizados no segundo pavimento;

7) Cobertura da área técnica;

8) Execução da Torre do Placar (que também servirá para transmissão) e da Torre de Impedimento.