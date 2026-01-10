Arrascaeta venceu o prêmio de Rei da América em 2025 - Leonardo Mainé / El País

Publicado 10/01/2026 13:00

Rio - Arrascaeta recebeu o prêmio de "Rei da América". Destaque do continente em 2025, o jogador recebeu a honraria promovida pelo jornal "El País", neste sábado (10), em Punta del Este, no Uruguai. O camisa 10 do Flamengo recebeu 179 votos de um total de 264 e venceu a disputa contra Lionel Messi, do Inter Miami, dos Estados Unidos.

"Este prêmio é motivo de orgulho para mim. Eu sabia que fazia 10 anos desde a última vez que Pato (Carlos Sánchez) ganhou, então é um prazer para mim receber este prêmio porque sei da sua importância na América do Sul, e é fruto do trabalho duro da equipe. Então, é hora de comemorar com eles e com a minha família", disse.

Arrascaeta é o quinto uruguaio a vencer o prêmio. O último a conquistar a honraria foi Carlos Sánchez, na época do River Plate, da Argentina, em 2015. É o quarto ano consecutivo que o prêmio segue no Rio de Janeiro. Antes do camisa 10 do Flamengo, Pedro (2022), Germán Cano (2023) e Luiz Henrique (2024) foram os vencedores.

Além disso, Arrascaeta é o quinto jogador do Flamengo a conquistar o prêmio. Zico conquistou três vezes (1977, 1981 e 1982), enquanto Bebeto (1989), Gabigol (2019) e Pedro (2022) venceram apenas uma vez cada. Em 2025, o camisa 10 fez 25 gols e 20 assistências em 64 jogos com a camisa rubro-negra, tendo sido campeão da Supercopa do Brasil, Carioca, Libertadores e Brasileirão.