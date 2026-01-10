Arrascaeta venceu o prêmio de Rei da América em 2025Leonardo Mainé / El País
Arrascaeta recebe prêmio de 'Rei da América'
Camisa 10 do Flamengo foi o grande destaque de 2025
Agora no River Plate, Viña explica saída do Flamengo: 'Não foi difícil'
Busca por maior minutagem foi fundamental para a decisão do lateral-esquerdo
Com garotos, Flamengo divulga relacionados para estreia no Carioca
Rubro-Negro terá a Portuguesa pela frente neste domingo (11), às 18h (de Brasília)
Alex Sandro curte férias em cidade natal e treina em time da terceira divisão paulista
Lateral do Flamengo está em Catanduva
Flamengo deseja captar R$ 8 milhões para construir miniestádio no Ninho do Urubu
Obras começaram em 2024 e tem previsão de término em 2028
Corinthians faz contato por Allan, volante do Flamengo
Jogador também é alvo do São Paulo na janela de transferências
