Recém-chegado ao River Plate, Matias Viña explicou a decisão de deixar o Flamengo. O lateral-esquerdo foi emprestado aos argentinos por uma temporada, com opção de compra - que pode se tornar obrigação, a depender de metas - ao fim do vínculo. A busca por maior minutagem foi fundamental para a saída do uruguaio.
"A decisão não foi difícil. Quando Enzo (Francescoli) me fez a proposta, decidi vir para o River. Eu não estava tendo minutos no Flamengo: éramos três laterais e eu estava voltando de uma lesão, retornei no meio do ano, em junho, e eles vinham de uma pré-temporada em janeiro. Eu estava com pouco ritmo, porque não tinha minutos. Era difícil conseguir jogar por sermos três", iniciou o jogador, em entrevista à 'ESPN'.
"E quando me propuseram vir para cá, eu aceitei, porque obviamente é um grande clube. Vou tentar competir, mesmo com a presença de Marcos (Acuña). Vou competir com ele para crescer. Não só eu, mas todos vão crescer também. E acho que isso é o principal: tentar ter minutos, jogar, competir e vencer, que é o mais importante", completou.
Comprado à Roma (ITA) por 8 milhões de euros (R$ 42 milhões à época), Matias Viña foi contratado pelo Rubro-Negro em janeiro de 2024, mas atuou em poucas oportunidades. De lá para cá, fez um gol e deu duas assistências em 32 jogos, 12 como titular.
No período, uma grave lesão atrapalhou os planos do defensor. Meses depois de sua chegada, em agosto, ele rompeu o ligamento cruzado anterior, fraturou a tíbia e comprometeu o menisco do joelho direito. O lateral-esquerdo precisou ficar afastado dos gramados por um ano e, mesmo recuperado, seguiu sem espaço no Flamengo. Agora, espera ter sequência no River Plate.
