Matias Viña (no centro) em ação durante treino do River Plate - Divulgação / River Plate

Publicado 10/01/2026 20:35 | Atualizado 10/01/2026 20:59

Recém-chegado ao River Plate , Matias Viña explicou a decisão de deixar o Flamengo . O lateral-esquerdo foi emprestado aos argentinos por uma temporada, com opção de compra - que pode se tornar obrigação, a depender de metas - ao fim do vínculo. A busca por maior minutagem foi fundamental para a saída do uruguaio.

"A decisão não foi difícil. Quando Enzo (Francescoli) me fez a proposta, decidi vir para o River. Eu não estava tendo minutos no Flamengo: éramos três laterais e eu estava voltando de uma lesão, retornei no meio do ano, em junho, e eles vinham de uma pré-temporada em janeiro. Eu estava com pouco ritmo, porque não tinha minutos. Era difícil conseguir jogar por sermos três", iniciou o jogador, em entrevista à 'ESPN'.



"E quando me propuseram vir para cá, eu aceitei, porque obviamente é um grande clube. Vou tentar competir, mesmo com a presença de Marcos (Acuña). Vou competir com ele para crescer. Não só eu, mas todos vão crescer também. E acho que isso é o principal: tentar ter minutos, jogar, competir e vencer, que é o mais importante", completou.

Comprado à Roma (ITA) por 8 milhões de euros (R$ 42 milhões à época), Matias Viña foi contratado pelo Rubro-Negro em janeiro de 2024, mas atuou em poucas oportunidades. De lá para cá, fez um gol e deu duas assistências em 32 jogos, 12 como titular.