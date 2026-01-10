Alex Sandro treinou no CT do Catanduva, da terceira divisão do Paulistão - João Almeida/Catanduva FC

Alex Sandro treinou no CT do Catanduva, da terceira divisão do PaulistãoJoão Almeida/Catanduva FC

Publicado 10/01/2026 14:00

Rio - O lateral-esquerdo Alex Sandro ainda está de férias, mas já está treinando. Mesmo longe do Rio de Janeiro, o jogador aproveitou para realizar atividades no CT do Catanduva, time da terceira divisão de São Paulo, na última sexta-feira (9).

O elenco principal do Flamengo se reapresenta na próxima segunda-feira (12), mas jogadores como Pedro e Wallace Yan já estão treinando no CT do Ninho do Urubu. Alex Sandro, por sua vez, curte férias com a família em sua cidade natal, mas não deixou a parte física de lado.

Durante o treino do Catanduva, Alex Sandro foi tietado por jogadores e comissão técnica da equipe, que segue em preparação para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista. O Catanduva estreia no dia 25 de janeiro, fora de casa, contra a Francana.

Alex Sandro é aguardado no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira (12), quando o elenco principal retoma as atividades após as férias. O Flamengo vai iniciar a temporada com time formado por jogadores da base e estreia neste domingo (11), às 18h (de Brasília), contra a Portuguesa, pelo Carioca.