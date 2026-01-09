Allan em ação pelo FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Rio - Alvo do São Paulo na janela de transferências, o volante Allan está no radar de mais um clube do futebol brasileiro. O Corinthians já fez contatos pelo jogador Flamengo e animou seus representantes, segundo o 'Uol'.
O Timão busca um volante no mercado depois de perder Maycon, que foi para o Atlético-MG.
Leia mais: Alvo do Flamengo, Gabriel Brazão não crava permanência no Santos
Na negociação com o São Paulo, o Flamengo buscava a chegada de Marcos Antônio. No entanto, o Tricolor Paulista não quer ceder o meia, que foi um dos destaques da equipe na temporada de 2025.
Allan, por sua vez, não conseguiu se firmar no Flamengo. Contratado em 2023, ele perdeu mais espaço na última temporada e disputou apenas 33 jogos. O vínculo com o Rubro-Negro vai até o fim de 2027.