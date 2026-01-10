Bruno Pivetti será o responsável por comandar o Flamengo no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/01/2026 18:39

Rio - O Flamengo divulgou os relacionados e terá um time só de garotos na estreia no Campeonato Carioca, neste domingo (11). O Rubro-Negro vai enfrentar a Portuguesa, às 18h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em jogo adiantado da quinta rodada. Todos os atletas que estarão à disposição do técnico Bruno Pivetti são formados na base do clube.

"Nós estamos trabalhando com esse elenco visando o Carioca desde o final do ano passado, após o encerramento do Brasileiro no início de dezembro, quando muitos jogadores tiveram a oportunidade de participar da partida contra o Mirassol, na qual fizemos um grande jogo. Estamos bem preparados coletivamente para prevenir qualquer oscilação, que é normal em idades mais baixas", disse o treinador.



"É uma grande oportunidade deles se mostrarem para o clube. São jogadores que se conhecem bem, que estão trabalhando desde o ano passado e temos um coletivo forte, com talentos individuais que vão se colocar a serviço da equipe. Fazemos um trabalho árduo na base e os jogadores sempre têm essa ansiedade de representar o time principal e a nossa torcida da melhor forma", completou.

A previsão é que o elenco profissional só comece a atuar a partir do clássico com o Vasco , dia 21, pela terceira rodada do Estadual. Neste momento, os jogadores titulares aproveitam os últimos dias de férias antes da reapresentação oficial, marcada para segunda-feira (12).

Veja os relacionados do Flamengo



