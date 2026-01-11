Bruno Pivetti comandará o Flamengo na estreia no Carioca - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/01/2026 09:00 | Atualizado 11/01/2026 09:15

Rio - Atual campeão, o Flamengo inicia a busca por mais um tricampeonato carioca. O Rubro-Negro enfrenta a Portuguesa, neste domingo (11), às 18h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, em jogo antecipado da quinta rodada do Carioca. O time será formado por jovens da base.

O elenco principal do Flamengo ainda está de férias e só se reapresenta nesta segunda-feira (12). Somente Pedro e Wallace Yan se reapresentaram com antecedência, mas apenas o último ficará à disposição do técnico Bruno Pivetti. O time deve ter a base que enfrentou o Mirassol, na última rodada do Brasileirão.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Flamengo

Dominante em 2025, o Flamengo inicia a temporada com a expectativa alta e faminto para conquistar tudo de novo. O Rubro-Negro ainda não terá os seus principais jogadores à disposição, mas conta com uma base muito talentosa para estrear com o pé direito no Campeonato Carioca.

Desde dezembro, os jovens já estão treinando sob o comando do técnico Bruno Pivetti, visando a estreia no Carioca. O Flamengo, inclusive, abriu mão de disputar a Copinha para priorizar o Carioca. Os jovens deixaram boa impressão na última rodada do Brasileirão, contra o Mirassol, e aumentaram a confiança.

Jovens da base em treino do Flamengo, no CT do Ninho do Urubu Adriano Fontes / Flamengo

Como chega a Portuguesa

Candidata a surpresa do Carioca, a Portuguesa quer surpreender mais uma vez. Semifinalista em 2021, o time da Ilha do Governador decepcionou no ano passado e amargou a penúltima colocação, mas costuma ser um dos times que dão mais trabalho para os grandes, principalmente nas rodadas iniciais.

Para 2026, a Portuguesa se reforçou com mais de dez contratações. Entre eles, nomes conhecidos dos times grandes do Carioca, como os atacantes Romarinho e Chay. Com um time praticamente novo, o técnico Alex Nascif busca uma campanha melhor nesta temporada no estadual.

Flamengo x Portuguesa

Campeonato Carioca - 5ª rodada

Data e horário: 11/1/2026 (domingo), às 18h (de Brasília)

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor e Johnny Góes; Lucas Vieira, Pablo Lúcio e Guilherme Gomes; Ryan Roberto, Wallace Yan e Douglas Telles. Técnico: Bruno Pivetti

Portuguesa: Douglas Borges; Léo Cruz, Patrick Ramos, Lucas Costa e Luís Gustavo; João Paulo, Wellington Cézar, Chay e Romarinho; Gui Mendes e Uelber (João Carlos). Técnico: Alex Nascif

Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Júlio César Souza Gaudêncio (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

