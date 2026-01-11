Troféu do Carioca: em 2026, campeão fará menos jogos para conquistá-lo - Mailson Santana / Fluminense FC

Publicado 11/01/2026 08:30

Rio - Vai começar o Campeonato Carioca. Atual campeão, o Flamengo dá o pontapé inicial na competição mais charmosa do Brasil, neste domingo (11), às 18h (de Brasília), contra a Portuguesa, no Luso-Brasileiro, pela primeira rodada. Em 2025, o estadual do Rio de Janeiro terá a volta da premiação, menos datas e um novo regulamento.

Novo formato

O Cariocão 2026 terá uma cara nova. Nesta edição, os 12 times não vão se enfrentar em turno único, como ocorreu nos últimos anos. Dessa vez, eles foram divididos em dois grupos de seis, enfrentando a chave oposta. O time de melhor campanha geral será o campeão da Taça Guanabara.

Por outro lado, o time de pior campanha na fase de grupos será rebaixado. Já o dono da segunda pior campanha ainda terá uma chance de permanecer na primeira divisão, mas enfrentará o segundo melhor colocado da Série A2, em um confronto direto pela vaga na elite do futebol carioca.

A implementação das quartas de final é uma das novidades de 2026. Os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas, que será disputada em jogo único. Já a semifinal será disputada em jogos de ida e volta, enquanto a final será em jogo único. Não há mais vantagem do empate no mata-mata.

Grupo A:

Bangu

Fluminense

Portuguesa

Sampaio Corrêa

Vasco

Volta Redonda

Grupo B:

Boavista

Botafogo

Flamengo

Madureira

Maricá

Nova Iguaçu

Premiação

Em 2026, o Carioca vai voltar a ter premiação após cinco anos. O Flamengo receberá R$ 10 milhões fixos, enquanto Botafogo, Fluminense e Vasco ganharão R$ 6,6 milhões fixos cada. Os demais clubes vão ganhar R$ 2 milhões fixos. O campeão receberá R$ 10 milhões, enquanto vice-campeão, R$ 5 milhões. Também haverá valores para classificação nas quartas e semifinais.

Dinastia Fla-Flu

Nos últimos anos, Flamengo e Fluminense dominaram o Campeonato Carioca. O Rubro-Negro, por exemplo, chegou à final nos últimos sete anos e ganhou cinco títulos (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025). O Tricolor foi finalista cinco vezes e ganhou dois, justamente contra o próprio Flamengo, em 2022 e 2023.

Vasco amarga pior jejum

Após bater na trave com o vice-campeonato da Copa do Brasil em 2025, o Vasco tenta encerrar o jejum de títulos. A última conquista do Cruz-Maltino aconteceu em 2016, com o Carioca. Nunca em toda a história, o Gigante da Colina ficou 10 anos sem conquistar nenhum título.

Botafogo tenta voltar a ser competitivo

Desde que se tornou SAF, o Botafogo aumentou investimento, conquistou o Brasileirão e a Libertadores, mas não teve vida fácil no Carioca. Isso se deve, principalmente, pela decisão da alta cúpula do clube em abandonar a competição. A última vez que o Glorioso disputou a semifinal foi em 2022.

Possíveis surpresas

O Cariocão não é feito somente dos quatro grandes. O charme da competição também está nos times de menor expressão, que são competitivos. Entre eles, o principal destaques dos últimos anos foi o Volta Redonda, que no ano passado foi rebaixado na Série B do Brasileirão. Times como Portuguesa e Nova Iguaçu também deram trabalho nas últimas edições e conseguiram chegar à semifinal.