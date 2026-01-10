Jogadores do Chelsea comemoram gol marcado sobre o CharltonBen Stansall / AFP
Chelsea goleia o Charlton e se garante na próxima fase da Copa da Inglaterra
Jogo marcou a estreia de Liam Rosenior no comando dos Blues
Vasco recusa proposta de clube árabe por Leandrinho
Cruz-Maltino considerou os valores baixos e não avançou na negociação
Em reestreia, Gabigol marca e Santos vence o Novorizontino no Paulistão
Camisa 9 balançou a rede e abriu o caminho para a virada do Peixe, na Vila Belmiro
Com garotos, Flamengo divulga relacionados para estreia no Carioca
Rubro-Negro terá a Portuguesa pela frente neste domingo (11), às 18h (de Brasília)
Joelinton marca nos pênaltis, e Newcastle avança na Copa da Inglaterra
Brasileiro celebrou a vitória sobre o Bournemouth e a vaga na próxima fase do torneio
Xabi Alonso não crava titularidade de Mbappé contra o Barcelona: 'Risco calculado'
Técnico do Real Madrid também ressaltou confiança em Vini Jr, que não marca há 16 jogos
