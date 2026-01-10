Depois de marcar um gol na vitória do Newcastle sobre o Leeds United na última quarta-feira (7), pela Premier League, Joelinton voltou a ser decisivo, agora pela Copa da Inglaterra. Neste sábado (10), o camisa 7 estufou as redes na disputa de pênaltis contra o Bournemouth. Após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar, Ramsdale defendeu a nona cobrança e garantiu a vitória - por 7 a 6 - para o time da casa.
O brasileiro comemorou a vaga na próxima fase do torneio: "Estou muito feito com essa classificação, e de novo foi com emoção em nossa casa. Essa última semana foi um teste para os corações do nosso torcedor, e felizmente estamos conquistando os resultados".
"Quando entrei no jogo, sabia que éramos capazes de buscar o resultado. Mas sabíamos que do outro lado tinha uma equipe qualificada, que vinha de uma vitória durante a semana. Pude ser feliz em converter o meu pênalti, pois é uma grande responsabilidade. Na próxima semana já temos outro grande duelo, então seguimos focados jogo a jogo, sempre pensando na próxima vitória", complementou.
O jogo
Após um primeiro tempo truncado, a partida começou de fato na segunda etapa. Aos 50 minutos, Harvey Barnes recebeu de frente para o goleiro e colocou para dentro, marcando o primeiro dos mandantes. O empate e a virada vieram logo depois, com Alex Scott e David Brooks. No apagar das luzes, Anthony Gordon converteu o pênalti que garantiu a sobrevivência ao Newcastle.
Na prorrogação, Harvey Barnes marcou outro gol, mas, nos acréscimos do segundo tempo, o Bournemouth chegou ao empate com Marcus Tavernier e levou a partida para as penalidades. Com duas cobranças perdidas para cada lado, Aaron Ramsdale se consagrou ao defender o nono pênalti batido pelo zagueiro dos Cherries, Bafodé Diakite.
Agenda
O Newcastle volta a jogar na próxima terça-feira (13), em casa, contra o Manchester City, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa. Se vencerem a equipe de Guardiola, os atuais campeões vão enfrentar o ganhador de Chelsea e Arsenal.
