Curitiba - O Coritiba oficializou a chegada de Thiago Santos, ex-Fluminense, neste sábado (10). Fora dos planos do Tricolor, o zagueiro, que também pode atuar como volante, rescindiu contrato para reforçar o Coxa nesta temporada.

"Estou muito feliz de vestir essa camisa, tenho certeza de que vai ser um ano de muitas conquistas para nós", declarou o jogador, em vídeo divulgado pelo clube paranaense.
Thiago Santos estava no Fluminense desde 2023, quando conquistou a Libertadores da América. Ele também fez parte do time que ergueu a taça da Recopa Sul-Americana, em 2024. Na última temporada, porém, perdeu espaço e disputou somente 24 jogos, 11 como titular.

