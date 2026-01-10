Gabigol comemora gol marcado pelo Santos sobre o Novorizontino, na Vila Belmiro - Divulgação / Santos FC

Publicado 10/01/2026 18:51

O Santos virou e venceu o Novorizontino por 2 a 1 neste sábado (10) na Vila Belmiro na estreia do Campeonato Paulista. A vitória marcou a reestreia de Gabigol em sua terceira passagem pelo clube do litoral, e foi o camisa 9 o autor do gol de empate do time da casa. Vindo do Cruzeiro por empréstimo para o clube que o revelou, Gabigol deu mostras que pode formar uma dupla promissora com Neymar, que está em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo.

O camisa 10 estava na Vila Belmiro e foi muito prestigiado pela torcida. Perto de ser anunciado como reforço do Santos, Gabriel Menino também marcou presença na Vila.

Recém-contratado, Gabigol demonstrou muita disposição ao balançar as redes logo aos 2 minutos, em sua primeira participação no jogo, com uma finalização dentro da área pela direita. O gol, porém, foi anulado por impedimento da William Arão, responsável pela assistência, na construção da jogada.

O Santos conseguiu pressionar no início do jogo, com forte marcação na saída do Novorizontino e tentando abrir a defesa rival com o avanço pelas laterais. Gabigol teve nova oportunidade aos 11 minutos, quando concluiu com um chute forte um cruzamento da esquerda. O lance foi novamente anulado por impedimento.

O Novorizontino, muito pressionado no início do jogo, melhorou após a pausa para hidratação e chegou ao gol. Após disputa no meio de campo, o Novorizontino aproveitou a sobra. Rômulo avançou com liberdade e abriu para a esquerda, onde Diego Galo subiu sem marcação. Ele invadiu a área e chutou forte, cruzado. O goleiro Gabriel Brazão tocou na bola, mas não impediu o gol.

Os times foram encontrando mais espaço, e as chances de gol aparecendo. Caballero desperdiçou uma ótima oportunidade de empatar após goleiro Jordi sai da área de forma precipitada para tentar afastar o perigo. Caballero aproveitou a sobra e chutou para o gol desguarnecido, mas sem direção.

Brazão foi fundamental para evitar que o Santos terminasse o primeiro tempo com uma desvantagem maior ao fazer duas defesa seguidas após bobeada da zaga. Caballero perdeu outra chance de empatar ainda na primeira etapa ao ser lançado pela esquerda, driblar o goleiro Jordi, entrar na área e chutar para fora. Gabigol teve nova chance, mas chutou por cima do gol no final da primeira etapa.

Caballero não voltou para o segundo tempo e deu lugar a Robinho Jr. O jovem atacante de 18 anos mostrou por que a torcida santista pedia sua entrada logo na retomada da partida ao acertar um lançamento para Gabigol. Após invadir a área, ele caiu em disputa com o zagueiro e pediu pênalti, não marcado.

O Novorizontino ameaçou o gol de Brazão, mas sofreu o empate aos 6 minutos. Em jogada pela esquerda, Lautaro Díaz cruzou para Gabigol, que dentro da área faz o pivô para Rollheiser. A finalização foi bloqueada pela zaga, mas a bola ficou para Gabigol, que chutou de esquerda no canto direito de Jordi.

O Santos acertou o travessão, em uma cabeçada de Thaciano após cobrança de falta, antes de conseguir a virada. Thaciano, que entrou no lugar de Rollheiser, se antecipou à marcação da zaga e completou cruzamento de Igor Vinícius para garantir a virada do Santos aos 43 minutos.

Pela segunda rodada do Paulista, o Santos disputa o clássico com o Palmeiras em Barueri, na quarta-feira. O Novorizontino recebe o Guarani na terça.