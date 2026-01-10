Sob o comando de Xabi Alonso, o Real Madrid encara o Barcelona neste domingo (11), pela Supercopa da EspanhaJavier Soriano / AFP
Xabi Alonso não crava titularidade de Mbappé contra o Barcelona: 'Risco calculado'
Técnico do Real Madrid também ressaltou confiança em Vini Jr, que não marca há 16 jogos
Botafogo acerta empréstimo de Jeffinho para clube chinês
Atacante será jogador do Liaoning Tieren até dezembro de 2026
Coritiba anuncia contratação de Thiago Santos, ex-Fluminense
Jogador rescindiu contrato com o Tricolor para reforçar o Coxa nesta temporada
Acertado com o Inter, Paulinho Paula se despede do Vasco: 'Meu clube de infância'
Meio-campista ficou livre no mercado após o fim do contrato com o Cruz-Maltino, em dezembro do ano passado
Atual campeão, Crystal Palace perde para time da sexta divisão e cai da Copa da Inglaterra
Macclesfield ganhou por 2 a 1 e avançou à próxima fase do torneio
Em jogo de 11 gols, Manchester City atropela o Exeter e avança na Copa da Inglaterra
Time de Pep Guardiola venceu por 10 a 1 e passou de fase no torneio
