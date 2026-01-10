Jogadores do Macclesfield comemoram gol marcado sobre o Crystal Palace - Darren Staples / AFP

O pequeno Macclesfield, que disputa a 6ª divisão do futebol inglês, protagonizou uma das maiores zebras da história da Copa da Inglaterra ao eliminar o Crystal Palace, atual campeão da competição e que disputa a Premier League, por 2 a 1, neste sábado, em duelo da terceira fase.

O capitão Paul Dawson abriu o placar para o Macclesfield, de cabeça, aos 43 minutos do primeiro tempo. Buckley-Ricketts ampliou a vantagem aos 15 minutos da etapa complementar - Pino diminuiu em cobrança de falta nos minutos finais.

"Não consigo acreditar, nunca pensamos que estaríamos nesta posição", afirmou o técnico do Macclesfield, John Rooney, à emissora BBC. "Fomos incríveis desde o primeiro minuto e merecemos a vitória. Não poderia estar mais orgulhoso dos rapazes", acrescentou.

Irmão mais novo de Wayne Rooney, ex-astro da seleção inglesa e do Manchester United, John Rooney, de 35 anos, faz sua estreia como treinador no clube onde encerrou a carreira como meia-atacante. "Eu não achava que fosse possível, mas existe aquela pequena esperança de que tudo pode acontecer no dia", disse o técnico.

Os torcedores invadiram o campo do acanhado estádio Moss Rose, com capacidade para 5.900 pessoas, após o apito final, e carregaram alguns dos jogadores nos ombros.

"Merecemos perder", resumiu o técnico Oliver Glasner, do Palace. "Você não precisa de táticas. Nesse tipo de jogo, você não precisa de técnico. Se você simplesmente mostrar do que é capaz e tiver um pouco de orgulho, então você joga de uma maneira diferente, mas hoje faltou tudo."

Mais antigo campeonato do mundo - é disputado desde 1871 - e um dos mais democráticos, por reunir centenas de clubes das mais diferentes divisões do futebol inglês, a Copa da Inglaterra possui longo histórico de zebras, como a eliminações do Newcastle para o amador Hereford, em 1972, e do Liverpool para o então azarão Crystal Palace em 1990. Nesta sexta-feira, o Wrexham, da segunda divisão, eliminou o Nottingham Forest, da Premier League.