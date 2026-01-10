Gerson é o novo reforço do CruzeiroGustavo Aleixo / Cruzeiro
Cruzeiro anuncia contratação de Gerson
Meia custou quase R$ 200 milhões e assinou por quatro anos
Raphinha entra na lista dos 50 maiores artilheiros do Barcelona; veja números
Atacante brasileiro soma 63 gols em 160 jogos pelo time catalão
Técnico do Fluminense, Zubeldía passa por procedimento cardiovascular
Comandante argentino retornará aos trabalhos em até 15 dias
Botafogo goleia o Taubaté e garante vaga na próxima fase da Copinha
Garotos do Glorioso brilharam e venceram por 5 a 0, em São Paulo
Agora no River Plate, Viña explica saída do Flamengo: 'Não foi difícil'
Busca por maior minutagem foi fundamental para a decisão do lateral-esquerdo
Chelsea goleia o Charlton e se garante na próxima fase da Copa da Inglaterra
Jogo marcou a estreia de Liam Rosenior no comando dos Blues
Vasco recusa proposta de clube árabe por Leandrinho
Cruz-Maltino considerou os valores baixos e não avançou na negociação
