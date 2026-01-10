Gerson é o novo reforço do Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Gerson é o novo reforço do CruzeiroGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 10/01/2026 13:30

Rio - O Cruzeiro anunciou neste sábado (10) a contratação de Gerson. O meia, de 28 anos, foi anunciado em um vídeo inspirado no jogo eletrônico GTA San Andreas. No vídeo, o jogador cumprimenta o presidente da SAF, Pedro Lourenço, e recebe a camisa com o número 97. O contrato é de quatro anos.

Gerson custou 27 milhões de euros (cerca de R$ 176 milhões), mais três milhões de euros em bônus (R$ 18 milhões). O jogador estava no Zenit, da Rússia, mas não conseguiu se adaptar e sofreu com lesões. Ao todo, disputou 12 jogos e marcou um gol pelo clube russo.

Desde dezembro, o Cruzeiro tentou a contratação. Inicialmente, a Raposa ofereceu 12 milhões de euros fixos, além da ida do zagueiro Jonathan Jesus, que era avaliado em 12 milhões de euros. Mas o Zenit recusou. Depois, sinalizou com 25 milhões de euros e recebeu uma contraproposta, que foi aceita.

Gerson desembarcou em Belo Horizonte nesta última sexta-feira (9). O jogador chegou em voo fretado, no avião do dono da SAF, Pedro Lourenço. Ele foi para a Toca da Raposa, onde foi recebido com festa de centenas de torcedores, realizou exames e assinou contrato de quatro anos.