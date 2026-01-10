Raphinha é um dos principais jogadores do Barcelona - AFP

Raphinha é um dos principais jogadores do BarcelonaAFP

Publicado 10/01/2026 21:58

Raphinha passou a integrar o top 50 de maiores artilheiros da história do Barcelona após marcar dois gols na vitória por 5 a 0 sobre o Athletic Bilbao, na semifinal da Supercopa da Espanha, disputada na quarta-feira. O atacante vive sua quarta temporada no clube catalão.



Desde que chegou ao clube catalão, em 2022, o brasileiro soma 63 gols em 160 jogos oficiais, marca que o coloca na 48ª posição do ranking histórico de goleadores do time azul grená.



Na atual temporada, Raphinha já balançou as redes nove vezes e distribuiu quatro assistências em 16 partidas, considerando todas as competições. Com mais um gol, ele igualará sua produção ofensiva somada das duas primeiras temporadas pelo Barcelona. O melhor desempenho do atacante pelo clube ocorreu em 2024/25, quando marcou 34 gols e deu 22 assistências em 57 jogos.



O maior artilheiro da história do Barcelona é Lionel Messi, com 672 gols em 778 partidas oficiais. No elenco atual, Robert Lewandowski é quem aparece mais próximo no ranking, com 110 gols, ocupando a 16ª colocação geral.



Entre os brasileiros, Raphinha ocupa o quarto lugar na lista de maiores goleadores do clube. Rivaldo lidera o ranking, com 130 gols em 235 jogos, seguido por Neymar, com 105 gols em 186 partidas, e Ronaldinho Gaúcho, que marcou 94 vezes em 207 jogos pelo Barcelona.



O Barcelona volta a campo neste domingo para enfrentar o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha, às 16h, em busca do título da temporada.

Os números de Raphinha no Barça

. 2022/23: 10 gols em 50 jogos

. 2023/24: 10 gols em 37 jogos

. 2024/25: 34 gols em 57 jogos

. 2025/26: 9 gols em 16 jogos