German Cano passou por cirurgia no joelho direitoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Cano passa por cirurgia no joelho direito
Previsão de retorno aos gramados é de 45 dias
Técnico do Fluminense, Zubeldía passa por procedimento cardiovascular
Comandante argentino retornará aos trabalhos em até 15 dias
Sem Zubeldía, auxiliares comandam treino do Fluminense
Treinador argentino passará por procedimento cardiovascular neste sábado (10)
Fluminense informa que Cano passará por cirurgia após lesão no menisco
Segundo o clube, a previsão é de 45 dias de recuperação
Técnico do Fluminense, Zubeldía passará por procedimento cardiovascular
Caso seja necessário, o comandante ficará de repouso por sete dias após a intervenção
Diretor do Fluminense detalha negociações e mantém esperança por Hulk
Paulo Angioni admite interesse em Nino e garante permanência de Freytes em 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.