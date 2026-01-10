German Cano passou por cirurgia no joelho direito - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 10/01/2026 12:30

Rio - O Fluminense sofreu uma baixa importante no início da pré-temporada. O centroavante Germán Cano sofreu uma entorse no joelho direito, teve detectada uma lesão no menisco e passou por cirurgia neste sábado (10), no Rio de Janeiro. O procedimento foi bem sucedido.

Germán Cano foi submetido a uma artroscopia no joelho direito para corrigir a lesão no menisco. O jogador, de 38 anos, deve receber alta ainda neste sábado. A previsão de retorno aos gramados é de 45 dias. Com isso, ele perderá toda a pré-temporada e o início da temporada.

A lesão de Germán Cano aumenta a pressão sobre o Fluminense na busca por reforços para o ataque. Após o desempenho ruim de Everaldo e John Kennedy no ano passado, o Tricolor já priorizava a busca por uma nova referência para a área. O principal alvo foi Hulk, que decidiu permanecer no Atlético-MG.

Contratado em 2022, Germán Cano entrou para a história do Fluminense em pouco tempo. O argentino, que foi o artilheiro tricolor em três das últimas quatro temporadas, soma 111 gols e 13 assistências em 223 jogos pelo clube. Ele foi decisivo para as conquistas do bicampeonato Carioca, Libertadores e Recopa.