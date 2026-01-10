Zubeldía em ação durante treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Sem Zubeldía, auxiliares comandam treino do Fluminense
Treinador argentino passará por procedimento cardiovascular neste sábado (10)
Sem Zubeldía, auxiliares comandam treino do Fluminense
Treinador argentino passará por procedimento cardiovascular neste sábado (10)
Fluminense informa que Cano passará por cirurgia após lesão no menisco
Segundo o clube, a previsão é de 45 dias de recuperação
Técnico do Fluminense, Zubeldía passará por procedimento cardiovascular
Caso seja necessário, o comandante ficará de repouso por sete dias após a intervenção
Diretor do Fluminense detalha negociações e mantém esperança por Hulk
Paulo Angioni admite interesse em Nino e garante permanência de Freytes em 2026
Fluminense oficializa renovação de contrato de Samuel Xavier
Novo vínculo vai até o fim de 2027
Segundo grupo de jogadores do Fluminense se apresenta e inicia a pré-temporada no CT
Atletas realizaram testes na fisiologia e na academia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.