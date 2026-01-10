Zubeldía em ação durante treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 10/01/2026 08:30 | Atualizado 10/01/2026 08:55

Rio - O Fluminense terá que se readaptar e mudar a sua rotina por alguns dias. O técnico Luis Zubeldía passará por um procedimento cardiovascular, neste sábado (10), e pode ficar até sete dias afastado de repouso. Com isso, os auxiliares Maximiliano Cuberas e Marcão vão comandar as atividades no CT Carlos Castilho durante a pré-temporada.

Maximiliano Cuberas é o auxiliar técnico de Luis Zubeldía, enquanto Marcão é o auxiliar fixo. A dupla vai comandar as atividades neste sábado e domingo (11), pelo menos inicialmente. Caso haja necessidade de tratamento após o procedimento cardiovascular, Zubeldía terá que ficar sete dias de repouso. Com isso, ele perderia também a estreia no Carioca.

Zubeldía, de 44 anos, abriu mão das férias para comandar o time desde o início da temporada, mesmo as três primeiras rodadas sendo com time alternativo e formado majoritariamente por jogadores da base. O treinador pretendia observar os jogadores que receberam poucas oportunidades no ano passado, além dos jovens da base.

Contratado em setembro do ano passado, Luis Zubeldía chegou para ocupar o lugar deixado por Renato Gaúcho. Sob o comando do treinador argentino, o Fluminense ainda está invicto como mandante e venceu todos os jogos no Maracanã. Ele, aliás, foi importante para o Tricolor conquistar a vaga direta na Libertadores em 2026.