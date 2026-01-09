Paulo Angioni é o diretor de futebol do FluminenseMailson Santana / Fluminense
Diretor do Fluminense detalha negociações e mantém esperança por Hulk
Paulo Angioni admite interesse em Nino e garante permanência de Freytes em 2026
Fluminense oficializa renovação de contrato de Samuel Xavier
Novo vínculo vai até o fim de 2027
Segundo grupo de jogadores do Fluminense se apresenta e inicia a pré-temporada no CT
Atletas realizaram testes na fisiologia e na academia
Após vitória sobre o Brasiliense, rodada ajuda e Fluminense garante classificação na Copinha
Empate entre Sfera e Água Santa garantiu o Tricolor na próxima fase
Coritiba anuncia Lavega, emprestado pelo Fluminense
Atacante uruguaio tem a oportunidade de buscar sequência de jogos que não conseguiu em 2025
Sonho do Fluminense, Hulk é o jogador com mais gols no Brasileirão na década
Tricolor vê atacante como a solução dos problemas para o ataque
