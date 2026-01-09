Paulo Angioni é o diretor de futebol do Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 09/01/2026 07:30 | Atualizado 09/01/2026 07:55

Rio - Diretor executivo de futebol do Fluminense, Paulo Angioni detalhou as negociações nesta janela de transferências. O dirigente admitiu que o Tricolor das Laranjeiras ainda não jogou a toalha por Hulk e que existem conversas com o Atlético-MG pela contratação do atacante.

"Com relação ao Hulk, isso cabe ao Mário (Bittencourt, ex-presidente), ele que tem a dizer a respeito. A curiosidade faz parte do futebol, mas a exatidão não cabe no momento como esse. Está se tentando. (...) Por enquanto, a tentativa é de conseguir um atacante e eventualmente um meia. E mais nada", disse.

Paulo Angioni representou no Fluminense na cerimônia de abertura do Campeonato Carioca, nesta quinta-feira (8), no Rio de Janeiro. O diretor executivo de futebol tricolor descartou a busca por um novo zagueiro, apesar do interesse em Nino, e cravou a permanência de Freytes, alvo do futebol italiano.

"Fluminense não busca zagueiro. Não se busca zagueiro. Nino é um sonho, não é uma realidade. A gente entende que, no momento, o clube não pensa em negociá-lo (...) Nenhuma possibilidade (de negociar Freytes). É um jogador que o Fluminense conta", explicou o diretor executivo de futebol.

O Fluminense já anunciou dois reforços para a próxima temporada: o zagueiro Jemmes, do Mirassol, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG. O Tricolor tem acerto com o Botafogo para contratar Savarino, mas aguarda a decisão do jogador, e tenta ainda Nino, do Zenit, da Rússia, e Hulk, do Atlético-MG.