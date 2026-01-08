Hulk é alvo do FluminensePedro Souza / Atlético-MG
Sonho do Fluminense, Hulk é o jogador com mais gols no Brasileirão na década
Tricolor vê atacante como a solução dos problemas para o ataque
Fluminense conversa com o Atlético-MG sobre Hulk
Tricolor não jogou a toalha pela contratação do atacante
Terans retorna lesionado, e Fluminense cobra indenização do Peñarol
Meia sofreu grave lesão no tendão de Aquiles
Hulk descarta renovar com Atlético-MG, e Fluminense monitora impasse
Tricolor mantém sonho pela contratação do atacante
Fluminense aguarda reuniões e vive expectativa por acertos com Hulk e Savarino
Jogadores vão se reunir com seus clubes nesta terça-feira (6)
Fluminense vence Água Santa-SP em estreia na Copinha
Tricolor bateu donos da casa por 2 a 0, nesta segunda-feira (6), em Santana da Parnaíba
