Hulk é alvo do Fluminense - Pedro Souza / Atlético-MG

Hulk é alvo do FluminensePedro Souza / Atlético-MG

Publicado 08/01/2026 08:00 | Atualizado 08/01/2026 08:09

Rio - Em busca da contratação de uma nova referência para o ataque, o Fluminense não mede esforços para contratar Hulk. E os números dão razão para o pensamento da diretoria tricolor. O atacante, de 39 anos, é o jogador com mais gols e mais participações diretas em gols no Brasileirão nesta década.

Desde 2021, Hulk marcou 64 gols e participou diretamente de 95 gols, somando as bolas nas redes e as assistências. O camisa 7 do Atlético-MG também lidera as estatísticas de finalizações (493), finalizações no gol (176) e dribles certos (283), de acordo com o "R10 Score".

O Fluminense ainda não jogou a toalha e tenta costurar um acordo com o Atlético-MG pela contratação. O Tricolor tinha um acerto encaminhado com o jogador, mas aguardava a rescisão. Porém, o clube mineiro deseja receber uma compensação financeira. A multa é de R$ 60 milhões.

O panorama mudou após Hulk não chegar a um acordo com o Atlético-MG pela rescisão. Em publicação nas redes sociais, o jogador ressaltou que recebeu uma proposta que o valorizava esportivamente, diferente do que foi proposto pelo clube mineiro. Mesmo assim, optou por cumprir o contrato até o fim de 2026.

Hulk não deseja renovar o contrato e sairá do Atlético-MG no fim do ano. Ou seja, o jogador poderá assinar um pré-contrato a partir de julho. O Fluminense, então, abriu conversa com o clube mineiro e tenta chegar a um acordo. O ex-presidente Mário Bittencourt comanda a negociação.

Não há clima para a permanência de Hulk no Atlético-MG. E o Fluminense sabe disso. Internamente, a visão é que não é interessante para o atacante permanecer em um projeto que não o valoriza, tampouco para o clube mineiro manter um jogador insatisfeito.