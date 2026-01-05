Guilherme Arana treinou pela primeira vez na pré-temporada do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Guilherme Arana treinou pela primeira vez na pré-temporada do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 05/01/2026 15:30

Rio - O Fluminense deu sequência na pré-temporada com novidades nesta segunda-feira (5). Segundo reforço para 2026, o lateral-esquerdo Guilherme Arana treinou pela primeira vez no campo do CT Carlos Castilho e já pode ficar à disposição para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

Guilherme Arana, de 28 anos, foi anunciado neste último domingo (4) e assinou contrato até o fim de 2029. No primeiro dia de trabalho, o jogador realizou exames médicos e fez testes físicos na academia. Já no segundo dia de atividades, fez trabalho em campo pela primeira vez com o elenco.

Além de Guilherme Arana, outra novidade foi John Kennedy. O atacante antecipou o retorno três dias antes da reapresentação do segundo grupo, prevista para a próxima quinta-feira (8). O segundo grupo é formado pelos jogadores mais utilizados, que atuaram até a semifinal da Copa do Brasil.

John Kennedy em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

O elenco tricolor foi dividido em dois grupos. O primeiro iniciou as atividades no último dia 2, reunindo jovens da base e atletas do time profissional que tiveram pouco espaço ao longo da última temporada. Já o segundo contém os jogadores que mais atuaram no ano passado, além dos reforços.

No retorno às atividades, John Kennedy realizou atividades em separado dos demais atletas, que já treinam há três dias. A tendência é que ele seja integrado ao grupo nos próximos dias. O Fluminense estreia contra o Madureira, dia 14, às 19h (de Brasília), no Luso Brasileiro, pelo Carioca.